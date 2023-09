Verissimo | Paola Caruso parla della delicata situazione di suo figlio Michele dopo l’operazione | “Vedere che soffre così mi devasta!”

Leggi su isaechia

(Di domenica 24 settembre 2023), ospite di Silvia Toffanin a, ha aggiornato il pubblico sulle condizioni di salute del. Come l’ex Bonas di Avanti un altro ha raccontato nel salotto di, durante una vacanza in Egitto, a Sharm el Sheikh, il piccolo aveva avuto un po’ di febbre. Dato che la temperatura corporea dinon si abbassava,si rivolse ad un medico locale che,aver visitato il, prescrisse delle punture.”Mi sono fidata, mi sono lasciata convincere. Non l’avessi mai fatto“, ha confessato laa Silvia Toffanin.la puntura, però,non sentiva più la gamba. “Gli hanno iniettato un medicinale tossico, che non si ...