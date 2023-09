Venditti e De Gregori ritornano nella loro Roma all’Auditorium Parco della Musica | la gallery

Tempo di lettura: 3 minutiProsegue in tutta Italia l’acclamato tour di Venditti & DE Gregori , in cui i due artisti danno nuova veste ai loro ...

La splendida cornice di Villa Manin a Codroipo si è trasformata ieri in un grande teatro a cielo aperto per accogliere il primo dei due grandi ...

La splendida cornice di Villa Manin a Codroipo si è trasformata ieri in un grande teatro a cielo aperto per accogliere il primo dei due grandi ...

La splendida cornice di Villa Manin a Codroipo si è trasformata ieri in un grande teatro a cielo aperto per accogliere il primo dei due grandi ...

... il ritorno dei grandi eventi grazie soprattutto a finanziamenti regionali che hanno reso possibile la loro organizzazione con artisti del calibro di, De, Nannini e Mannoia, i ...... ' 70 voglia di te ', dove riproporranno le canzoni di Dalla, De, Baglioni e altri protagonisti di quel mitico decennio. La location dove si esibirà la band abruzzese è la stessa ...

Venditti e De Gregori: il racconto del loro ritorno in concerto all ... Radio Italia

A Villa Manin di Passariano il duo Venditti - De Gregori, storie da un'amicizia RaiNews

Doppio sold out d Il weekend in città: Giornate del patrimonio, Spring Attitude, cinema e teatro per ragazzi In un fine settimana con un meteo inclemente, che ricorda ai romani l'inesorabile fine dell'estate e delle calde giornate in spiaggia (sabato è prevista pioggia abbondante), la città non si fa trovare ...