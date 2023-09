Vaclav Pisvejc | chi è l' uomo nudo sulla statua in Piazza della Signoria

Dal quadro rotto in testa a Marina Abramovic, al drappo sul David incendiato fino alla vernice gettata sul 'Leone rampante': tanti i precedenti, noto già per altri episodi del genere, ha creato attimi di caos davanti al Comune. Sono intervenuti vigili urbani, carabinieri e vigili del fuoco

L'uomo che è salito nudo sulla statua è Vaclav Pisvejc, cittadino ceco noto alle forze dell'ordine come imbrattatore seriale e per aver colpito alla testa con un quadro Marina Abramovic nel 2018. Sul ...hanno provveduto a farlo scendere e portarlo negli uffici del comando della polizia municipale dove è poi stato identificato come Vaclav Pisvejc, cittadino ceco noto alle forze dell'ordine come ...