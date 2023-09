USS Indianapolis | la trama del film

(Di domenica 24 settembre 2023) USSè und’azione la cuiè incentrata sulla vera storia della nave da guerra della Marina Militare statunitense, un incrociatore pesante della classe Portland, per essere precisi: lunga 190 metri, con una stazza di 9800 tonnellate, la nave era capace di trasportare fino a 1269 persone d’equipaggio in tempo di guerra. Nelinterpretato da Nicolas Cage, la USSdeve trasportare a bordo una dei due ordigni atomici che risulteranno, poi, determinanti per l’esito della Seconda Guerra Mondiale. Siamo nel 1945 e l’incrociatore pesante USS, comandato dal capitano di vascello Charles McVay, sta trasportando verso l’isola di Tinian Little Boy la prima bomba atomica che, poi, sarebbe stata utilizzata per bombardare Hiroshima. Scelta per la sua ...

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Domenica 24 Settembre 2023(Azione, Guerra) in onda alle 21 su Iris , un film di Mario Van Peebles, con Nicolas Cage, Tom ...IT 22:17 - BEVERLY HILLS COP II - UN PIEDIPIATTI A BEVERLY HILLS II - 2 PARTE 23:10 - ABOUT A BOY - UN RAGAZZO - 1 PARTE Iris 18:41 - WITNESS - IL TESTIMONE 21:00 -23:23 - ZERO DARK ...

USS Indianapolis, la tragica storia vera che ispirò il film CiakClub

Stasera in TV: Film da vedere Domenica 24 Settembre, in prima e ... ComingSoon.it

In Broadway's "The Shark Is Broken," Ian Shaw dives into the drunken feuds and script rewrites that nearly sank Steven Spielberg's "Jaws" movie.It's an ambitious undertaking, but no less impressive. An effort is underway to find surviving relatives of 12 World War II servicemen from Colorado, who served on the USS Indianapolis -- the fate of ...