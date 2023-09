Uomini e Donne | anticipazioni 25 settembre | Aurora Tropea e Gianni Sperti | partirà davvero la denuncia?

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 24 settembre 2023)25: la settimana con il dating show di Maria De Filippiin un modo che potremmo definire “scintillante”…Sì, perché ci saranno scintille (e non amorose!) tra alcuni protagonisti del Trono Over e del Trono Classico.25: litigio traLa dama e l’opinionista continueranno a fronteggiarsi, com’era già successo. Ricordate il motivo?si è detta persino pronto are laper calunnia, ma secondo alcune fonti lei non sarà da meno (e non è la prima volta che personaggi di “” parlano di denunce ...