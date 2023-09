Una scienziata appassionata di botanica | che ha diretto il laboratorio di floricultura di Sanremo Conoscendo la sua storia si capisce molto delle opere del figlio

Leggi su iodonna

(Di domenica 24 settembre 2023) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Il 15 ottobre ricorre il centenario della nascita di Italo Calvino. L’autore, come recitano le biografie, è nato a Cuba, per la precisione a Santiago de Las Vegas nel 1923, ed è tornato in Italia all’età di due anni con i suoi genitori insieme a una cospicua quantità di semi di kiwi, di pompelmi e di svariate varietà di palme che non si erano ancora viste nel nostro Paese. E se oggi la Liguria è la terra dei fiori, ricca di una vegetazione straordinaria, lo si deve al loro incredibile lavoro e alla passione inesauribile con cui per tutta la vita hanno studiato e curato le piante. Sì, perché i genitori di Italo erano due rinomati botanici e in particolar modo la carriera di Eva Mameli, la madre, è da annoverare tra quelledonne eccezionali: le cosiddette pioniere che hanno aperto la strada a ...