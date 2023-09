Una integrazione professionale per l’Italia

Leggi su formiche

(Di domenica 24 settembre 2023)del futuro sarà un’Italia forte, in Europa e nel mondo. In un contesto internazionale in veloce mutamento, finalmente il nostro governo sta recuperando credibilità e autorevolezza. Stiamo affrontando con decisione il tema del calo demografico, così come abbiamo riportato al centro le politiche attive del lavoro dopo anni di mero assistenzialismo, e tutte quelle misure necessarie al riconoscimento del giusto salario per ogni lavoratore. Anche sul tema dell’immigrazione abbiamo posto un freno allo sfruttamento generato da incontrollati flussi di entrata che hanno tirato al ribasso le retribuzioni, specialmente nel settore agricolo, con la compartecipazione della criminalità organizzata. D’altronde la nostra collocazione geografica ci chiama al dovere di essere ponte tra l’Unione europea e l’Africa. Ciò, però, non vuol dire che i nostri confini debbano ...