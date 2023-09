Un tifoso della Juventus provoca Graziani | “Io antijuventino? Dici una falsità”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 24 settembre 2023) L’ex giocatore Francescoha risposto allezioni di unin occasionesfida col Sassuolo. Francesco, ex calciatore e campione del mondo, ha espresso il suo disappunto nei confronti di unche lo ha tirato in ballo in merito alle decisioni arbitrali durante la partita Sassuolo-. Durante l’intervista a Radio Sportiva, ilha posto una domandatoria a, chiedendo se si sarebbe discusso dell’errore arbitrale e del coinvolgimento del VAR nella partita, in particolare riferendosi al mancato cartellino rosso per Domenico Berardi. Ha anche chiesto quanti mesi di ...