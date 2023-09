Un Rinascimento italiano nell’America industriale

Leggi su formiche

(Di domenica 24 settembre 2023) Quando si parla di affari e cultura negli Stati Uniti, luoghi come New York, Los Angeles e Miami sono spesso al centro delle nostre riflessioni geopolitiche. Eppure, nel cuoredell’America, c’è unsilenzioso che si sta sviluppando, ed è intriso dell’eleganza e dell’innovazione del “Made in Italy”. Recentemente, ho avuto l’opportunità di esplorare questa tendenza in profondità, grazie a un invito speciale da parte della Console Italiana a Detroit, Allegra Baistrocchi. Insieme a Umberto Mucci, co-fondatore con me dell’Italian American Reputation Lab (IARL), abbiamo sviluppato un rapporto che mette in luce una trasformazione affascinante nella percezione dell’Italia nella regione del Michigan. Dopo l’evento “LoveITDetroit” dello scorso anno, la reputazione dell’Italia ha registrato un aumento del 21,7% (il report completo è ...