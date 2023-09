Un presidente repubblicano non isolerebbe gli Stati Uniti Parola di Carafano Heritage

Leggi su formiche

(Di domenica 24 settembre 2023) La domanda che si fanno in molti (tutti) in Europa è: cosa succederà alla politica estera americana se il 5 novembre 2024 un(e nello specifico, Trump) vince le elezioni presidenziali? Glicontinueranno a sostenere l’Ucraina con la stessa determinazione politica, militare ed economica? In questi giorni abbiamo avuto un assaggio di quello che potrebbe succedere: Zelensky è stato a Washington proprio per convincere il Congresso a non indietreggiare nello sforzo contro l’aggressione di Putin. La Camera dei Rappresentanti, che ha in mano la spesa pubblica, è a maggioranza repubblicana. E una minoranza – molto rumorosa – di quella maggioranza vorrebbe tagliare il sostegno finanziario a Kyiv, mentre balla un nuovo pacchetto da 24 miliardi di dollari. La linea dei repubblicani potrebbe davvero essere dirottata dalla ...