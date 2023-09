Un posto al sole | trame dal 25 al 29 settembre 2023 | Lara sconfitta

(Di domenica 24 settembre 2023)Martinelli uscirà dalla vita di Roberto Ferri nel corso della prossima settimana di programmazione di Unal. Stando alledal 25 al 29, in particolare, Marina deciderà di sostenere il marito nella sua scelta di concedere ancora del tempo aprima di liberarsi definitivamente di lei. La Martinelli, intanto, con il suo espediente, sarà vicinissima a ritrovare Ida e Tommaso, mentre Alberto verrà ridicolizzato da Diana. Poco dopo, l'avvocato si scaglierà non solo contro la Dalla Valle, ma anche contro C, mentre Niko si renderà conto del momento di difficoltà che sta attraversando il collega e proverà ad intervenire. Poggi, infatti, inviterà Alberto a cambiare atteggiamento e a rendersi conto dei propri errori, ...

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Diana prenderà in giro Alberto Palladini . Ma l'avvocato potrebbe trovare presto consolazione in ...

Ecco le anticipazioni di Un Posto al Sole per le puntate in onda su Rai 3 dal 25 al 29 settembre 2023 Ecco le anticipazioni di Un Posto al Sole per ...

...2023 Terra Amara anticipazioni lunedì 25 settembre 2023 Niccolo Maggesi - 23 Settembre 2023 Terra Amara anticipazioni sabato 23 settembre 2023 Niccolo Maggesi - 23 Settembre 2023 Unal...Audi Q8 e - tron 55 quattro, le telecamere aldegli specchietti SPECCHIETTI VIRTUALI Due ... in estate, con gli occhiali da, lo schermo risulta poco visibile. Peggio di tutto, l'angolo di ...

Un posto al sole, le trame dal 25 al 29 settembre 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ida sarà la nuova rivale di Marina ComingSoon.it

Quest'ultima, inoltre, non sembra indifferente al ricordo di Cammarota e non sta vivendo con entusiasmo l'idea di sposarsi. Non si esclude che la storia potrebbe ripetersi e Nunzio potrebbe ...Le anticipazioni dell'episodio di Un posto al sole in onda martedì 26 settembre su Rai 3, Palladini scopre che Diana lo ha preso in giro ...