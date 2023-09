Un giorno da Natan | esordire con occhi addosso e fucili puntati | col rischio di diventare un Gatti qualsiasi

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 24 settembre 2023) Domenica mattina fresca e genuina ed il pensiero a Bologna. Sorseggiando un caffè con la testa all’autogol di, la radio mi passa Dalla. Telefonami fra vent’anni. Chissà fra vent’anniche posto occuperà tra gli almanacchi azzurri. Di certo, oggi, scenderà in campo con migliaia di, con il peso della numero tre sulle spalle, in una linea difensiva che somiglia di più a quella di Totò nei I Due Colonnelli che alla solida e impeccabile arringa difensiva di Perry Mason. Chissà come la starà vivendo la sua ansia da esordio, chissà se avrà saputo dell’ode al contrabbando di un anno fa e dei tre pacchetti mille lire. Kim arrivò a Napoli più o meno con la stessa diffidenza salvo avere subito la possibilità di piazzarsi accanto a Rrahmani per dimostrare il suo valore. Sarà che non capiva niente di ...