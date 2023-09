Un disservizio tecnico | cosa è successo al sistema dei biglietti di Trenitalia

E' andato in tilt il sistema di vendita di biglietti di Trenitalia . Un caos in una giornata come quella di domenica Un '' presso il 'fornitore esterno dei sistemi di prenotazione e vendita di Trenitalia' sta provocando grossi problemi a chi cerca di acquistare i suoi documenti di viaggio, su tutti i ...Trenitalia ha comunicato il guasto in una nota, facendo sapere che 'a causa di unattualmente in corso al fornitore esterno dei sistemi di prenotazione e vendita di Trenitalia , ...

"A causa di un disservizio tecnico attualmente in corso presso il fornitore esterno dei sistemi di prenotazione e vendita di Trenitalia, gli stessi non sono al momento funzionanti". Lo rende noto Fs. ...Trenitalia, dopo il momentaneo disservizio è stato rispristinato il sistema di prenotazione e di vendita dei biglietti: «È stato ripristinato il corretto funzionamento ...