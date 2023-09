Un anno di Meloni | l’Italia s’è destra | poche chiacchiere | molti fatti La standing ovation di FdI video

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 24 settembre 2023) Trecentosessantacinque giorni di te e di. “è cambiata,sta cambiando, abbiamo fatto molto e c’è ancora tanto da fare, in altri quattro anni al governo…”. Il premier ha affidato al Tg1 il messaggio più sintetico ed efficace alla vigilia del primo anniversario della storica vittoria del-centro, di Fdi, della prima donna al governo del Paese. Unfa gli italiani davano una maggioranza politica solida alper fare le cose promesse in campagna elettorali e il governo, tra frenate e accelerazioni, tra problemi ed entusiasmi, ha già fatto tanto ma l’obiettivo è quello della “maratoneta”, come lei stessa si è definita l’estate scorsa, raccontando di sé e dell’avventura vissuta a Palazzo Chigi, prima donna alla guida del Paese. ...