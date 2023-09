Ultime Notizie Roma del 24-09-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 24 settembre 2023)dailynews radiogiornale per ritrovare i suoi un’altra frequenza appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione papa Francesco a sorpresa in Senato per la camera ardente di Giorgio Napolitano per voglio si è fermato a lungo in piedi davanti al perimetro del presidente emerito chiuso dall’auto è stato applaudito delle persone che l’hanno visto arrivare nel rinascimento Il papà si è fermato circa 10 minuti nella sala Nassirya salutando la vedova di Giorgio Napolitano Clio uscendo nel cortile d’onore ha scritto di suo pugno un messaggio su un foglio bianco appoggiandosi al banchetto dove trovano posto la foto di napoletana il libro delle presenze davanti alle telecamere non ha risposto poi ai cronisti che gli chiedevano di parlare con la stampa ad attenderlo su Corso Rinascimento la 500 bianca e la folla che nel frattempo si era radunata appena saputo della ...