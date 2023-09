Ultime Notizie Roma del 24-09-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 24 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco vita in studio è il 24 settembre leprincipali di oggi durante il viaggio di ritorno da Marsiglia a Papa Francesco ha tenuto una conferenza stampa che ha spaziato dalla guerra in al dramma dei migranti poi la questione del fine vita sulla guerra quando questo è il suo pensiero è una guerra un po’ interessata non solo dal problema Russo ucraino Ma dalla vendita delle Armi come svegliarmi gli investimenti che danno più redditi sono le fabbriche di armi cioè le fabbriche di morte ha detto Papa Francesco vedo l’orizzonte di 5 anni di governo è quello che mi serve anche per realizzare le grandi riforme di cui questa nazione ha bisogno sono le parole di Giorgia Meloni presidente nel consiglio rilasciate alla TG1 una lunga intervista andato in onda ieri sera alle ore 20 ...