Udinese | Sottil | 'La miglior partita da inizio anno | difficile andare a casa oggi'

"Giocare con l'ansia non serve, anzi peggiora le cose", dice il tecnico dei friulani UDINE - Il dispiacere per il ragazzo ancor prima che per la ...

Alle 15.00 andrà in scena la sfida valida per il campionato di Serie A tra Udinese e Fiorentina. Ecco le probabili formazioni Alle 15.00 andrà in ...

“Mi dispiace per i ragazzi. Rispetto alla Fiorentina, sotto il profilo del gioco non c’è stata partita . Siamo stati tambureggianti, abbiamo ...

L'non vuole sbagliare un'altra gara e gli uomini disul piano dell'atteggiamento improntano la partita da subito sull'attacco creando anche quattro palle gol nitide nel primo tempo, ma ...Salva due volte l'fermando in scivolata la Fiorentina lanciata in contropiede e in attacco ...6 - Ennesima partita senza vittoria, ma questa volta non ha colpe.

Udinese, Sottil "Voglio vedere step mentale, Payero e Kristensen sono pronti" TUTTO mercato WEB

SOTTIL: "VOGLIO UN'UDINESE SPREGIUDICATA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, ha parlato così a Dazn dopo la sconfitta con la Fiorentina: "È difficile andare a casa oggi, specie per i ragazzi. Rispetto la Fiorentina, ma sotto il profilo del ...UDINE (ITALPRESS) – La Fiorentina si impone per 2-0 contro l’Udinese al Friuli: per i viola sono decisive le reti di Martinez Quarta, al ...