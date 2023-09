Udinese | le pagelle di CM | i bianconeri non segnano mai

(Di domenica 24 settembre 2023) Silvestri 6 - Incolpevole sui due gol della Fiorentina, per il resto pochi pericoli verso la sua porta. Perez 6 - Non sbaglia nulla in fase di...

Udinese-Fiorentina 0-2

Salva due volte l'fermando in scivolata la Fiorentina lanciata in contropiede e in attacco serve una palla d'oro per Lucca. Samardzic 5,5 - Molto lavoro difensivo oggi e la creatività palla ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2023/24:- Fiorentina Ledei protagonisti del match trae Fiorentina, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: Terracciano FLOP: Lucca VOTI: a fine ...

Ebosele 6,5 - La sua spinta sulla destra non manca mai, ma oggi ci mette anche tanta grinta in difesa. Salva due volte l'Udinese fermando in scivolata la Fiorentina lanciata in contropiede e in ...Il match valido per la quinta giornata di Serie A tra Udinese e Fiorentina è giunto al termine con il risultato di 0-2. La prima frazione di gioco ha visto la prima grande occasione dopo pochissimo, ...