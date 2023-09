Udinese-Fiorentina | Sottil | “Non c’è stata partita sul gioco | miglior prestazione della stagione”

Leggi su sportface

(Di domenica 24 settembre 2023) “Mi dispiace per i ragazzi. Rispetto alla, sotto il profilo delnon c’è. Siamo stati tambureggianti, abbiamo pressato, loro si sono affacciati una volta in area e hanno fatto gol. Sembra un paradosso, ma è ladall’inizio. Con questi numeri dobbiamo essere più cinici. Non mi sento di dire nulla di negativo, il campo ha il verdetto del risultato ma da allenatore vado a casa fiero di quel che hanno fatto i miei ragazzi”. Lo ha detto il tecnico dell’, Andreadopo la sconfitta per 2-0 in casa contro la. La squadra friulana calcia venti volte, ma non trova la rete. Ai viola invece bastano due tiri in porta per ottenere i ...