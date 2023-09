Udinese - Fiorentina 0 - 2 | Viola spietata | super Terracciano

(Di domenica 24 settembre 2023)cinica versione trasferta, in gol con Quarta e Bonaventura. Ma è statala prestazione di 'San Pietro'. Apprensione per le condizioni di Dodo, uscito quasi in lacrime

Udinese-Fiorentina 0-2 le pagelle e il tabellino della partita . Sottil vs Italiano, due filosofie a confronto in un momento particolare delle due ...

“Mi dispiace per i ragazzi. Rispetto alla Fiorentina, sotto il profilo del gioco non c’è stata partita . Siamo stati tambureggianti, abbiamo ...

Bonaventura chiude i conti Il secondo tempo conferma il copione del primo atto, con l'alla ricerca della rete del pareggio e lain evidente sofferenza che si affida alle ripartenze.Commenta per primo Labatte l'per 2 - 0 mettendo in mostra un super Terracciano, capace di murare la porta e respingere ogni attacco bianconero. A fine partita proprio il portiere della, ...

UDINESE-FIORENTINA 0-2, RIVIVI IL LIVE DI FV Firenze Viola

Bologna Napoli Tv - Bologna Napoli Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. La 5a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Rudi Garcia che scende in campo allo stadio dall'Ara contro i ...UDINE (ITALPRESS) – La Fiorentina si impone per 2-0 contro l’Udinese al Friuli: per i viola sono decisive le reti di Martinez Quarta, al 32', e di Bonaventura al 92'. Successo che proietta la squadra ...