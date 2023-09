Udinese-Fiorentina 0-2 | gol di Martinez Quarta e Bonaventura

(Di domenica 24 settembre 2023) I toscani salgono a 10 punti in classifica Lapassa 2-0 alla Dacia Arena contro l’oggi, 24 settembre 2023, nel match in calendario per la quinta giornata della Serie A 2023-2024. I toscani si impongono grazie a un gol per tempo disu grande assist di, lui stesso autore della rete del raddoppio. Nota stonata per Italiano l’infortunio di Dodò al 4?, il brasiliano esce in lacrime portato via a braccia dai sanitari. Numerose e anche clamorose le occasioni per l’(8 tiri in porta contro 2, ma entrambi decisivi), che trova sempre un grande Terracciano. In classifica la Viola aggancia la Juventus al 4° posto con 10 punti, mentre i friulani, che ancora devono vincere un match in questa Serie A, sono diciassettesimi a quota 3 come la ...

