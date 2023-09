Udinese | 20 tiri e zero gol | Lucca e Thauvin sbagliano l’impossibile contro la Fiorentina

Leggi su sportface

(Di domenica 24 settembre 2023) Tra le tante cessioni di peso del calciomercato estivo della Serie A, la partenza che più sta incidendo sulla stagione è quella di Beto dall’. L’attaccante (due presenze egol con l’Everton in Premier League) ha lasciato i friulani ad agosto inoltrato, costringendo il tecnico Andrea Sottil a trovare soluzioni alternative allo strapotere fisico del portoghese. Dopo cinque giornate di campionato, l’non solo non ha mai vinto, ma è fermo a un solo gol segnato. Eppure, la produzione offensiva non manca. Le statistiche ufficiali della Lega Serie A contano 17 occasioni da golla, con 20totali,i 6 della. Ottoin porta per i padroni di casa. Due per gli ospiti. Alla fine però ...