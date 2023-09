Ucraina | Prodi | “Grave che non ci sia stata una mediazione di Ue e Onu Pace? Solo con un accordo tra Usa e Cina”

(Di domenica 24 settembre 2023) Lo scoppio del conflitto in, oltre alle mire espansionistiche di Mosca e alla volontà del blocco Mosca-Pechino di riorganizzare l’ordine mondiale in funzione multipolare, ha anche evidenziato ulteriormente la debolezza dell’Europa. La lettura di Romano, intervenuto al Festival Francescano a Bologna, sul ruolo svolto da Bruxelles, ma anche dalle Nazioni Unite, dopo l’invasione ordinata da Vladimir Putin è severa proprio nei confronti dei Paesi del Vecchio Continente: “L’Europa è l’unico pane buono che abbiamo, ma è un pane mezzo cotto che non mangiamo tutti assieme. Lo dobbiamo cuocere del tutto. O ci mettiamo assieme davvero – ha aggiunto – o contiamoper le piccole cose”. Perè infatti “che non ci siauna...

Romano Prodi in un’intervista ad ‘Avvenire’ ritorna sulla guerra in Ucraina e ribadisce che c’è solo una possibilità per arrivare ad un cessate il ...

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Nella guerra in Ucraina non c'è stata una mediazione europea, non c'è un momento di autonomia europea. C'è stato qualche ...

BOLOGNA - L'Europa e il suo difficile futuro, messo alla prova dagli errori commessi in passato e, in questo momento, dal conflitto in. Romanone ha parlato in piazza Maggiore, ospite del Festival Francescano Sul palco, seduto di fianco al sindaco Lepore e rispondendo alle domande della direttrice del Qn Agnese Pini, ......di fronte a una congiuntura economica difficile e ad emergenze come la guerra ino l'... Romanopreparò la sua rivincita contro il Cavaliere alle elezioni del 2006 proprio a Bruxelles, da ...

Ucraina Russia, le notizie della guerra di oggi 24 settembre. LIVE Sky Tg24

Ucraina: Prodi, 'assenza di una mediazione Ue una umiliazione impressionante' La Gazzetta del Mezzogiorno

Marte appena rientrata dal teatro parlo ovviamente della questione della vicenda del Nagorno Karabakh da dove ha raccontato ai lettori del Corriere la vicenda io ricordo Che il Nagorno Karabakh è una ...Stanno diventando particolarmente critiche le condizioni di salute del Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, 98 anni compiuti il 29 giugno scorso ...