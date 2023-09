Ucraina | Lavrov | “L’umanità ad un bivio”

(Di domenica 24 settembre 2023) La tregua per la guerra inè ancora lontana. Le forze russe hanno abbattuto due droni da combattimento diretti a Mosca. A riferirlo è stato il il sindaco della città, Sergei Sobyanin: “È stato registrato il tentativo di due droni da combattimento di volare in città. Entrambi sono stati abbattuti dalla difesa aerea. Uno L'articolo proviene da Il Difforme.

23 set 19:15 Lavrov : "Il mondo è a un bivio per evitare la grande guerra " 'Oggi l'umanità si trova ancora una volta, come già in passato, a un bivio . ...

La Russia è pronta per i negoziati sull' Ucraina , ma non prenderà in considerazione proposte di cessate il fuoco : lo ha detto ai giornalisti il ...

24 set 07:25 Lavrov : "Pronti a negoziare , ma nessun cessate il fuoco" La Russia è pronta per i negoziati sull' Ucraina , ma non prenderà in ...

Guerra in Ucraina , l’ annuncio di Serghei Lavrov fa ben sperare : gli ultimi aggiornamenti Si è arrivati al giorno numero 578 di conflitto in Ucraina . ...

... lancia un messaggio al mondo intero e, in particolare, all'. La Russia, questo il senso delle parole di, è pronta a negoziare sul conflitto ma, entrando nel merito di una proposta ......degli Esteri russo Segheiin conferenza stampa all'Onu: "Occidente impero della menzogna. Le sue potenze sono entrate di fatto in guerra contro di noi attraverso il sostegno all'. La ...

Ucraina, Lavrov: «Kiev ha oppresso i russofoni» Corriere TV

Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 24 settembre. Lavrov: “Siamo pronti per i negoziati, ma non prenderemo in considerazione alcuna proposta per un cessate il fuoco, perc ...Il ministro degli Esteri russo avverte: "La Russia è pronta per i negoziati sull'Ucraina, ma non prenderà in considerazione proposte di cessate il fuoco" ...