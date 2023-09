Ucraina | Lavrov | La Russia è pronta a negoziare | ma nessun cessate il fuoco

23 set 19:15 Lavrov : "Il mondo è a un bivio per evitare la grande guerra " 'Oggi l'umanità si trova ancora una volta, come già in passato, a un bivio . ...

La Russia è pronta per i negoziati sull' Ucraina , ma non prenderà in considerazione proposte di cessate il fuoco : lo ha detto ai giornalisti il ...

24 set 07:25: "Pronti a negoziare, ma nessun cessate il fuoco" La Russia è pronta per i negoziati sull', ma non prenderà in considerazione proposte di cessate il fuoco: lo ha detto ai giornalisti il ...La Russia è pronta per i negoziati sull', ma non prenderà in considerazione proposte di cessate il fuoco: lo ha detto ai giornalisti il ;;ministro degli Esteri russo, Sergej, in una conferenza stampa dopo il suo intervento all'...

Ucraina, Lavrov: «Kiev ha oppresso i russofoni» Corriere TV

«Oggi l'umanità si trova ancora una volta, come molte volte in passato, a un bivio.La Russia è pronta per i negoziati sull'Ucraina, ma non prenderà in considerazione proposte di cessate il fuoco: lo ha detto ai giornalisti il ;;ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in una ...