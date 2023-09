Ucraina | bombe Russia su Kherson e Nikopol

... Lavrov: "Pronti a negoziati con, Usa sono in guerra", controffensiva Kiev verso ... per un totale di 332, 28 delle quali sulla città di Kherson. "L'esercito russo prende di mira i ...Le sue potenze sono entrate di fatto in guerra contro di noi attraverso il sostegno all'. La chiamiamo guerra ibrida, ma questo non cambia le cose". Kiev inoltre conferma lo sfondamento della ...

Guerra Ucraina-Russia, aggiornamenti e ultime news oggi 24 settembre 2023 Adnkronos

Ucraina, Save the Children: “Bimbi rimandati sotto le bombe pure dalla Polonia” Il Fatto Quotidiano

Roma, 24 set. (Adnkronos) - Due persone sono rimaste uccise negli attacchi che i russi hanno condotto nella notte nelle regioni di Zaporizhzhia e Kherson. Un uomo di 53 anni è rimasto ucciso dall'arti ...Twigames, piccolo studio con sede a Kyiv, sta creando Hollow Home, un RPG narrativo ispirato all'invasione russa e agli eventi della primavera del 2022.