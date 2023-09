Tuttosport attacca Allegri | “prevedere una tempesta è un merito solo se ti occupi del meteo”

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 24 settembre 2023) All’indomani della sconfitta per 4-2 sul campo del Sassuolo, è tempo di dure analisi per la Juventus. E in testa si mettecon l’editoriale del direttore Vaciago che prende di petto Massimilianoche alla vigilia aveva ammonito sulle insidie della sfida e invitato a non esagerare con gli obiettivi dei bianconeri, soprattutto per quel che riguarda lo scudetto.unaè unse fai il colonnello dell’aeronautica e tidel. Se, invece, sei l’allenatore della Juventus e capisci che tira una brutta aria, puoi e devi intervenire subito, a maggior ragione in una settimana senza impegni e con un’unica partita da preparare. E se Massimilianoha ragione nel pretendere equilibrio ...