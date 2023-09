Tu sì que vales | scoppia la lite tra Sabrina Ferilli e l’esperta di kamasutra e in studio volano insulti | “Non ridicolizzo un ca**o”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 settembre 2023) La nuova edizione di “Tu sì que” è partita decisamente in quarta, con il debutto alla conduzione del trio composto da Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile. Ma le sorprese non si sono limitate ai conduttori: novità anche in giuria, dove ad affiancare Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti è arrivata la new entry Luciana Littizzetto, che ha subito rotto il ghiaccio ironizzando sul fatto di esser stata chiamata a sostituire Belen Rodriguez. Ma l’indiscussa protagonista della serata è stata la presidente di giuria, che, come al solito, ha avuto il suo da fare con “b” intento a infastidirla. Ma non solo. La puntata è stata infatti caratterizzata da esibizioni commoventi e coinvolgenti, ma anche da momenti più frizzanti, come quello che ha visto propriofronteggiarsi con ...