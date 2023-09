Tu si que vales | esplode la bufera sui conduttori | l’ira del pubblico sui social

(Di domenica 24 settembre 2023) PROGRAMMI TV. Una nuova edizione di “Tu si que” è iniziata, e con essa sono giunte anche le prime polemiche suidel programma. Questa è la prima stagione senza la presenza di Belen Rodriguez e Teo Mammucari, due assenze che stanno facendo sentire la loro mancanza. Il futuro di Belen è ancora incerto, mentre Teo Mammucari ha deciso di intraprendere una nuova avventura a “Ballando con le stelle”, lasciando dietro di sé una controversia con Mediaset legata alla sua partecipazione alle Iene. La decisione di Maria De Filippi di non sostituire la coppia con nuoviha scatenato unadi critiche da parte del, che sembra non gradire la nuova direzione del programma. leggi anche: Tu si que, subito scintille tra la Ferilli e Luciana Littizzetto: ...

Belén nella nuova versione un po' acqua e sapone (sui social campeggia una sua bella foto con un filo di trucco e senza ammiccamenti) ha scelto di andarsene da Tu sì, stanca di fare da '...Sabrina Ferilli: Bravura, Bellezza e Simpatia Sabrina Ferilli, l'affascinante attrice romana, continua a incantare i suoi fan con la sua bravura, bellezza e simpatia. La sua presenza a 'Tu ...

Ascolti tv e dati Auditel sabato 23 settembre: boom per il ritorno di Tu Sì Que Vales, battuto Arena Suzuki Virgilio Notizie

"Primero no eres arqueóloga. Un título no demuestra nada, sólo que te has sacado la carrera. Segundo, encima no vales ni como divulgadora porque no tienes ni respeto ni educación", señaló. "Dicho esto ...La nuova edizione di Tu si que vales è partita con il botto. La prima puntata della decima edizione dello show del sabato sera segna un record storico con il 31.03% ...