TS – “Quando il vero Cagliari? C’è una differenza tra Serie A e B”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 24 settembre 2023) 2023-09-24 19:48:26 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Ilcade al Gewiss Stadium. L’Atalanta si impone sui sardi per 2-0 con un gol per tempo: decisive le reti di Lookman e Pasalic. Resta deludente la classifica dei rossoblù, fermi a 2 punti con 2 pareggi nelle prime 5 gare, e con il penultimo posto in classifica. Nel post gara non fa drammi Claudio Ranieri, che guarda avanti e cerca di trovare l’aspetto positivo in un avvio di stagione che, come preventivato dallo stesso tecnico, calendario alla mano è piuttosto complicato. Ranieri dopo Atalanta-Così l’allenatore dei sardi ai microfoni di Dazn: “La squadra nel primo tempo mi è sembrata timorosa, anche perché l’Atalanta è partita fortissimo. Nella ripresa abbiamo preso in mano le redini, sfiorando il gol, ma poi loro hanno trovato il raddoppio. ...