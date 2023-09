Trieste | cadavere bendato appeso al guardrail della Gvt

(Di domenica 24 settembre 2023) (Adnkronos) – Ildi uomo,alGvt, cento metri prima dell’uscita di Valmaura, è stato trovatoe con i piedi legati. A dare l’allarme alcuni automobilisti. Sul posto, in attesa del pm e del medico legale, i carabinieri. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

- Ildi un uomo è stato trovato questa mattina a, appeso a un guardrail della Grande Viabilità, poco dopo la galleria di Valmaura in direzione Muggia. La vittima era legata ai ...A dare l'allarme alcuni automobilisti. Indagini in corso Ildi uomo, appeso al guardrail della Gvt, cento metri prima dell'uscita di Valmaura, è stato trovato bendato e con i piedi legati. A dare l'allarme alcuni automobilisti. Sul posto, in attesa ...

Appeso con i piedi legati e bendato: trovato cadavere in superstrada TriestePrima

Trieste, piedi legati e bendato: trovato il cadavere di un uomo appeso per il collo a un guardrail la Repubblica

Indagini in corso Trieste, 24 settembre 2023 – Il cadavere di un uomo appeso al guardrail della Grande viabilità triestina (Gvt), cento metri prima dell’uscita di Valmaura. Secondo quanto appreso, il ...TRIESTE. Il cadavere di un uomo è stato trovato nella mattinata di domenica 24 settembre lungo la viabilità triestina. L'uomo è legato e bendato e ha… Leggi ...