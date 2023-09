Trenitalia | torna attivo il sistema di vendita dei biglietti | escluso l’attacco hacker

Leggi su open.online

(Di domenica 24 settembre 2023) Èto a funzionare ildi prenotazione edeidi, dopo che per alcune ore si era verificato un «disservizio tecnico» che impediva l’acquisto sia sul sito che sulla app, oltre in stazione. In una notaha spiegato che il malfunzionamento è «stato determinato da un disservizio tecnico presso il fornitore esterno dei sistemi di prenotazione edell’azienda di trasporto». L’azienda avevadi aver subito un attacco, mentre per diverse ore si sono accumulati disagi che per doveva mettersi in viaggio oggi o nei prossimi giorni. Leggi anche: Persona travolta sui binari a Torino, raffica di treni cancellati e in ritardo di ore: disagi sull’Alta velocità Perché i ...