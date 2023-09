Trenitalia | per problema tecnico impossibile comprare biglietti online e in stazione

(Di domenica 24 settembre 2023) A causa di un "disservizioattualmente in corso presso il fornitore esterno dei sistemi di prenotazione e vendita di, gli stessi non sono al momento funzionanti. Il malfunzionamento al sistema centrale impatta su tutte le attivita' di reservation e ticketing.

Caserta. Firema si aggiudica l’affidamento dell’ accordo quadro per la fornitura fino a 370 nuove carrozze notte per il servizio Intercity, destinate ...

Firema si aggiudica l’affidamento dell’ accordo quadro per la fornitura fino a 370 nuove Carrozze notte per il servizio Intercity , destinate al ...

Tempo di lettura: < 1 minutoSi è seduta sui binari e ha aspetta to che sopraggiungesse il treno , probabilmente, per farla finita. Per fortuna, il ...

si scusail disagio", si legge nella nota.si scusail disagio ai passeggeri . Al monento, i tecnici sono al lavororipristinare il servizio nel più breve tempo possibile .

Trenitalia, impossibile acquistare biglietti per disservizio online e in stazione la Repubblica

Trenitalia, emergenza biglietti: per un problema tecnico è impossibile acquistarli online e in stazione Corriere della Sera

La vendita dei biglietti in stazione e le biglietterie online di Trenitalia, sul sito e sull'App, non sono funzionanti. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo ...“Sistemi di vendita al momento non funzionanti per un guasto tecnico”, questo il messaggio presente da alcune ore sul sito di Trenitalia. A causa di un " disservizio tecnico attualmente in corso ...