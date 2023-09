Trenitalia | guasto tecnico | impossibile comprare i biglietti Comunicazione

(Di domenica 24 settembre 2023) Di seguito ladi: A causa di un disservizio, i sistemi di vendita non sono al momento funzionanti. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio. L'articolo proviene da Noi Notizie..

Di seguito la comunicazione di: A causa di un disservizio tecnico, i sistemi di vendita non sono al momento funzionanti. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo ...... quando unha rallentato i treni Alta Velocità in direzione Napoli prima di 20 minuti circa, poi addirittura di un'ora. I tecnici sono intervenuti e alle 13.55.ha fatto sapere che ...

Trenitalia nel caos, guasto tecnico per i servizi di prenotazione e ... Dire

Caos treni, centinaia di corse cancellate nel Lazio per consumo atipico delle ruote. La Regione insorge: "Sanzioni ai gestori" RomaToday

Impossibile acquistare i documenti di viaggio in stazioni e biglietterie online, sul sito e sull'app, per un disservizio del "fornitore esterno dei sistemi di prenotazione e vendita". Tecnici al lavor ...ROMA – A causa di un disservizio tecnico attualmente in corso presso il fornitore esterno dei sistemi di prenotazione e vendita di Trenitalia, gli stessi non sono al momento funzionanti. È quanto si ...