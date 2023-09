Tragedia in mare | due turisti annegano | comunità sconvolta

(Di domenica 24 settembre 2023) Una vera e propriaquella che si è verificata in, vittime duemorti annegati: una interaLe notizie che arrivano direttamente dalla città sono a dir poco drammatiche. Una vicenda che ha scosso una intera. Vittime dueche hanno perso la vita nella peggiore maniera possibile. Ci troviamo a Rosignano, provincia di Livorno, dove due uomini (di origini ungheresi) hanno perso la vita. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che siano deceduti annegati. I due sarebbero entrati in acqua, anche se la situazione non era affatto delle migliori. Ambulanza (Ansa Foto) Notizie.comPer via del fatto che ilera molto mosso. Il tutto è accaduto nelle spiagge bianche della città ...

Una vera e propria Tragedia quella che si è verificata in vacanza e che ha visto come vittima una donna : purtroppo per la turista non c’è stato ...

...alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici travolto e ucciso. Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via delsold ......alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici travolto e ucciso. Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via delsold ...

Muoiono annegati in mare sulle spiagge bianche di Rosignano vicino Livorno: tragedia per due turisti ungheresi Virgilio Notizie

Fanno il bagno in mare tre le onde, morti due turisti: la tragedia a Rosignano leggo.it

(da Marsiglia) “Chi rischia la vita in mare non invade, cerca accoglienza”. Dal Palais du Pharo di Marsiglia, davanti al presidente...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito ...iscorsi duri e lucidi, quelli di papa Francesco, nella due giorni a Marsiglia, discorsi che rivolge all’Europa da una città, Marsiglia che ha un grande porto. Chi rischia la vita in mare non invade, c ...