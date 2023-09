Traffico Roma del 24-09-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 24 settembre 2023) Luceverdeveri trovati all’ascolto nel quadrante dinordrallentamento sulla Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone direzione centro il grande raccordo anulare si era in carreggiata interna tra uscite Casilina e Appia incidente correttamente a Corso di Francia all’altezza di viale XVII Olimpiade in direzione Tor di Quinto sullaFiumicino coda perin prossimità dell’ingresso con il raccordo anulare e sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra l’uscita di Viale della Serenissima è l’ingresso con la tangenziale ci spostiamo sulla diramazioneSud dove si rallenta trattorino è l’ingresso con il raccordo e ricordiamo che in Prati Per consentire i lavori in piazza Pia è cambiata la viabilità in alcune strade con inversione di sensi di marcia e ...