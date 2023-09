Traffico Roma del 24-09-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 24 settembre 2023) Luceverdemai trovati all’ascolto incidente sul grande raccordo anulare in carreggiata interna che sta provocando un rallentamento tra l’uscita Ardeatina e Laurentina altro incidente segnalato sulla Salaria che sta rallentando iltra aeroporto dell’Urbe e la tangenziale direzione centro pochepresente al momento in città il pocopresente non sta provocando particolari problemi sulla circonvallazione Portuense divieto di transito tra via San Girolamo Emiliani è largo Alessandrina Ravizza in direzione di viale dei Colli Portuensi per un intervento alle tubature dell’acqua e ricordiamo la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali con deviazione delle linee bus 51 75 85 87 e 118 e comunque per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ...