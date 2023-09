Traffico Roma del 24-09-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 24 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi è stata riaperta alla Statale 3 Flaminia dopo il grave incidente avvenuto all’alba tra il bivio di Sacrofano Prima Porta ultimati i rilievi del caso ora si transita regolarmente sulla Cassia perintenso permangono incolonnamenti tra la Giustiniana e Tomba di Nerone 3 sulla raccordo anulare abbiamo code nelle due direzioni tra le uscite Laurentina e Ardeatina la polizia locale Ci segnala ancora un incidente all’incrocio tra la Tuscolana via di Porta Furba inevitabili i disagi al senato La camera ardente del Presidente Giorgio Napolitano rafforzate in tutta la zona alle misure di sicurezza in corso in questi minuti la visita di Papa Francesco all’Eur sfilate di auto storiche fino alle ore 14 chiusa alvia Ciro il Grande ...