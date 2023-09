Traffico Roma del 24-09-2023 ore 11 | 30

(Di domenica 24 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno e buona domenica dalla redazione invariata la situazione sulla Flaminia interessante penalizzata da un grave incidente avvenuto al km 17 e 600 in corrispondenza di via Cornalba ci troviamo a nord della capitale di Esattamente tra Prima porta il video di Sacrofano la strada resta interdetto al transito nelle due direzioni sono ancora in corso i rilievi del caso perché diretto fuoriL’alternativa è quella di percorrere la Tiberina ildiretto invece versoe deviato il bivio di Sacrofano passiamo sulla Cassia abbiamo il coronamento perintenso tra la Giustiniana Tomba di Nerone sulla raccordo anulare rallentamenti con code a tratti in carreggiata interna a partire dal bivio con laNapoli fino alla Ardeatina nella zona di Corviale ...

Luceverde Roma Buonasera e Ben ritrovati in studio Massimo Vischi in entrata a Roma al momento ci sono code sulla via Flaminia tra il raccordo ...

... dell'usura dei bordini delle ruote e delle rotaie sta mandando in tilt ilregionale e i '... Angelo Pizzigallo di Anguillara, Alessio Nisi di Campagnano died il consigliere di minoranza ......solo su dei bus sostitutivi che però viaggiando su ruote resteranno impantanati neldella ... E del fatto che(l'Italia) non sono pronti ad ospitare grandi eventi. Non riescono a garantire ...

Roma, esplode tubo dell'acqua in un cantiere, la Gianicolense diventa un fiume. Traffico in tilt, bus deviati Corriere Roma

Roberto Gualtieri: “Nel 2030 emissioni giù del 66% A Roma interverremo su traffico ed edifici” la Repubblica

Nel Lazio è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 3 “Flaminia” al km 17, in prossimità di Roma, a causa di un incidente mortale. La viabilità è interrotta da via Tiberina ...Il golf lascia a piedi i romani. Per potenizare la metro che servirà le gare si sospende il servizio in tre quartieri. Il Comune nega: "Manutenzione" ...