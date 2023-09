Torna l' Ora Solare nel 2023 | Quando Spostare gli Orologi | Data e Conseguenze

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 24 settembre 2023) Roma - Il ritorno dell'Oraè alle porte: nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre, il cambio dell'o entrerà nuovamente in vigore. In particolare, alle ore 3 di domenica 29 ottobre, sarà necessario riportare indietro di un'ora le lancette dell'o. Questo significa che avremo il privilegio di godere di un'ora in più di sonno. Di conseguenza, le serate si faranno buie più presto, ma le mattine saranno illuminate più presto, introducendo un cambiamento nel nostro ritmo quotidiano. Tuttavia, questo segna l'inizio di un periodo in cui le ore di luce complessive diminuiranno progressivamente fino al giorno del solstizio d'inverno. Dopo questa, inizieremo a vedere le giornate allungarsi con l'avvicinarsi dell'inverno astronomico. L'Ora Legale, invece, tornerà in vigore domenica 31 marzo 2024, ...