Torino Roma risultato 1-1 | gol di Lukaku e Zapata

Il tecnico della Roma ha parlato ai microfoni di Dazn alla fine del posticipo con i granata: “Sono dispiaciuto per il risultato, ma sono contento ...

Torino – Nulla da fare per la Roma di Mourinho , che non riesce a dare seguito al brillante 7-0 contro l’Empoli, che ad oggi rimane l’unica vittoria ...

E? una Roma che si butta via sul più bello, dopo aver annusato una vittoria in trasferta che mancava da cinque mesi abbondanti (tra l?altro qui a ...

Roma – Posticipo domenicale per la Roma di Mourinho, che dopo aver esordito vittoriosamente in Europa League è chiamata sul campo del Torino a ...

AGI - All'Olimpico di Torino finisce 1-1 la sfida tra i granata e la Roma di Mourinho. I giallorossi, in vantaggio con un gol di Lukaku al 68', ...

Così José Mourinho, intervistato da Dazn, commenta il pari della. "Su un campo che paragonato al quale l'Olimpico sembra una passerella - dice ancora 'Mou' - abbiamo fatto una partita ...Ma è Zapata, l'attaccante ex Atalanta che non è arrivato in estate, a segnare il gol del pareggio, la sua prima rete con ile la quinta contro la, sua vittima prediletta. Gara a tratti ...

Lukaku scappa, Zapata lo riprende: un punto a testa per Torino e Roma La Gazzetta dello Sport

Zapata riprende Lukaku: 1-1 tra Torino e Roma Sky Sport

Al termine di Torino-Roma, gara valida per il quinto turno del campionato di Serie A, José Mourinho è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni. Cosa ...Le parole di Ivan Juric dopo il fischio finale di Torino-Roma, terminato 1-1, posticipo che ha chiuso la quinta giornata di campionato ...