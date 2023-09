Torino-Roma oggi in tv | Serie A | orario | canale | programma in chiaro | streaming | probabili formazioni

Mourinho vuole calare il tris settimanale. Dopo il successo in campionato contro l’Empoli, e la vittoria in trasferta in Europa League...

Non c’è un attimo di sosta per la Roma . Neanche il tempo di archiviare la trasferta vincente di Europa League che la testa è già al Torino , ...

Le probabili formazioni di(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata.(3 - 5 - 2): Rui ...PalladinoCLASSIFICA SERIE A:Inter punti 12; Lecce* 11; Juventus* 10; Milan 9; Frosinone* 8; Napoli,, Verona e Fiorentina 7; Atalanta, Sassuolo* 6; Bologna 5; Monza,, Lazio, Udinese, Genoa*...

Torino-Roma: la conferenza di Juric

Rientra il croato Nikola Vlasic per la dificile sfida interna di questa sera contro la Roma. Sarà lui ad affiancare sulla trequarti il serbo Radonjic in stato di grazia alle spalle di ...