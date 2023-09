Torino-Roma LIVE 0-0 | Lukaku al volo | palla fuori di poco

(Di domenica 24 settembre 2023) All’Olimpico Grande, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico Grandesi affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? Iniziato il match 5? Rui Patricio respinge su Zapata: il colombiano aveva colpito di testa da centro-area, il portiere la devia lateralmente 9? Pericoloso: lancio lungo di Dybala, che pesca la corsa del belga che calcia aldi15? Giallorossi che provano a tenere in mano il ...

Ivan Juric, allenatore del, ha parlato così prima del fischio d'inizio del match contro la: le dichiarazioni Ivan Juric ha così parlato a Dazn prima del fischio d'inizio di. LE PAROLE - "Sempre dura fare gol alla. Loro si sanno difendere sempre molto bene, sfruttano le loro qualità, speriamo di poter ...Il posticipo serale train programma allo stadio Olimpico Grande, chiude la quinta giornata di Serie A. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; ...

Torino-Roma, queste sono le formazioni ufficiali AS Roma

Diretta Torino-Roma ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

PRIMO TEMPO 15' Campo obiettivamente bruttino, anche nei rimbalzi. 13' Lancio dalla difesa per lo stop di Lukaku, fa buonissima guardia Buongiorno. 11' Giallorossi ...PRIMO TEMPO 1' Subito Bellanova lanciato da Seck va al cross conquistando un calcio d'angolo, ma non per l'arbitro che indica la rimessa dal fondo. Comincia in questo momento ...