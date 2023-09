Torino-Roma | le formazioni ufficiali

Dopo la trasferta vittoriosa di Tiraspol in Europa League, la Roma cerca, sei mesi dopo l'ultima volta, il successo esterno anche in campionato. I ...

Reducti dalla vittoria in Moldavia contro lo Sheriff Tiraspol nella partita di esordio della fase a gironi di Europa League, CLASSIFICA SERIE A: Inter 15; Milan 12; Lecce 11; Juventus e Fiorentina 10; Atalanta 9; Frosinone 8; Napoli, ed Hellas Verona 7; Sassuolo 6; Bologna e Monza 5; Roma, Lazio e Genoa 4

Tutto pronto per l'ultimo match di questa quinta giornata, che vedrà la Roma di Mourinho fare visita al Torino di Juric, con la chance per entrambe di allungare sulla Lazio. Torino-Roma, José Mourinho vuole continuità in casa di Ivan Juric. Le scelte dei due allenatori. Juric si gioca la carta Seck come spalla di Radonjic per appoggiare Duvan Zapata. Sulla fascia chance