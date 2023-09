Torino | l' incredibile scoperta all' interno di una villa abbandonata | ti lascerà senza fiato

(Di domenica 24 settembre 2023) Oggi Notizie Cosa si nasconde dietro le mura di una? Questo mistero ci porta in un viaggio emozionante attraverso il tempo per scoprire cosa è rimasto di una vita passata e quale sia il destino di questa dimora dimenticata. Gli edifici abbandonati, come questa, hanno sempre un certo fascino. Sembra quasi che il tempo si sia fermato, lasciando dietro di sé solo frammenti della vita di chi ci ha vissuto. Si tratta di un'esperienza emozionante ma anche un po' inquietante, come se stessimo entrando in una scena congelata nel tempo, con materassi polverosi, dipinti rovinati e fotografie ingiallite. Esplorando ladiUn recente video su TikTok ha mostrato due persone che esplorano questa ...

Il difensore segna un autogol nel finale e a fine gara allontana bruscamente il team manager della Juventus che voleva consolarlo Db13/04/2023 - Europa League / Juventus - Sporting Lisbona / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Federico Gatti Un sabato decisamente complesso, quello di Federico Gatti. Il difensore ...... trovando l'3 - 2 (82'). Il punto esclamativo, si fa per dire, lo metteva Gatti in ..." Roma (ore 20.45, Dazn) Infine la Roma di Mourinho , attesa da una trasferta insidiosissima come ...

PRIMAVERA 1 - Torino-Roma 1-1 - Incredibile pareggio dei giallorossi allo scadere in 11 contro 9 Voce Giallo Rossa

Vi sono mancato | Torna a sorpresa a Torino: incredibile, può ... Il Giornale dello sport

al 24’ del primo tempo Incredibile beffa per il Torino, che subisce il pareggio nella partita con la Roma al 5 minuto di recupero del secondo tempo, con un colpo di testa di Keramitsis, quando i ...Quattro anni abbondanti di attesa, anche se per Ivan Juric non è un qualcosa di così incredibile: "Una squadra media è così, vincerne tre di fila non è facile" il commento del tecnico. E’ inevitabile, ...