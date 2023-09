Torino | Juric | «Mi è piaciuto l’ambiente | ci hanno supportato senza lamentarsi»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 24 settembre 2023) Le parole di Ivan, tecnico del, dopo il pareggio ottenuto dai granata all’Olimpico Grandecontro la Roma Ivanha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio delcontro la Roma. Di seguito le sue parole. PRESTAZIONE – «Mi è piaciuta tanto la mia squadra, per l’atteggiamento e ha fatto una grande partita, siamo anche stati sfortunati in occasione del gol. Sarebbe stato un grande peccato perdere. Zapata? Siamo contenti che sia qui con noi. All’inizio non ci pensavamo, lui ha dimostrato una grande voglia di venire e siamo felici». SANABRIA – «Voglio usarlo il più possibile sia contro le difese a 4 che con le difese a 3. Se come società vogliamo fare bene è giusto avere giocatori forti e che ci sia concorrenza». SERVE UN TERZINO MANCINO – «Bellanova ha fatto ...