TOP10 DELLA SETTIMANA | TU SI QUE VALES TORNA IN ONDA E SI PRENDE SUBITO IL PRIMO POSTO

(Di domenica 24 settembre 2023)appuntamento,quarta stagione con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più vistiprima serata. Passiamo in rassegna lada domenica 17 a sabato 23 settembre 2023. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 Canale 5 Tu Si Que4.191.000 #2 Rai1 Il Commissario Montalbano 5 (lun.) 3.210.000 #3 Canale 5 Lazio-Atletico Madrid 3.089.000 #4 Rai1 Tale e Quale Show 2.974.000 #5 Rai1 Il Commissario Montalbano 5 (mer.) 2.495.000 #6 Rai1 TIM Music Awards 2.469.000 #7 Rai1 Arena Suzuki Dai 60 ai 2000 2.439.000 #8 Canale 5 Maria Corleone 2.322.000 #9 Rai1 Morgane: Detective Geniale 3 2.320.000 #10 Canale 5 Grande Fratello (lun.) 2.199.000

