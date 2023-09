Tifosi Napoli | “Abbiamo ceduto in prestito un grande calciatore | Garcia non l’aveva visto?”

(Di domenica 24 settembre 2023) La stagione della SSCnon è iniziata col piglio giusto. La squadra sembra solo una lontana parente di quella che lo scorso anno ha vinto lo Scudetto con Luciano Spalletti e iazzurri non sono felici dell’attuale situazione del club azzurro, con il presidente Aurelio De Laurentiis che non ha investito sul mercato. L'articolo

Victor Osimhen non segna in campionato da due partite e ci sono due statistiche evidenziate da Opta che fanno tenere le dita incrociate aidel Bologna : finora è accaduto solo lo scorso aprile che l'attaccante nigeriano non gonfiasse la rete per tre gare di ...Il problema è rappresentato ancora una volta da Massimiliano Allegri, almeno per iche si ... la concentrazione e poi ci viene a dire che la Juve è nettamente inferiore a Inter, Milan e. ...

Napoli, tifosi scatenati: 'Sta giocando alla grande e noi lo abbiamo ceduto' AreaNapoli.it

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, allo stadio Renato Dall’Ara sono previsti almeno 7.000 tifosi del Napoli per la sfida degli azzurri in casa del Bologna: “Il passato insegna e il ...Non sarà proprio sola la Roma allo stadio Grande Torino, proprio come a Tiraspol quando è stata accompagnata da circa 60 tifosi arrivati in Transnistria nonostante il divieto di trasferta stabilito da ...