I legali di uno degli indagati hanno richiesto gli atti dell'inchiesta, nei quali erano contenuti i due filmati che hanno iniziato a circolare in città: su questoha sporto denuncia. "Faccio ......che per una vendetta politica il video è stato mandato in onda ed oggi di questo se nesu ..., capo della '& co. business company' del litorale nord laziale, non ci interessano, anzi ...

Tidei parla dei suoi video hard messi in circolazione: “Una vendetta politica” Globalist.it

Santa Marinella - Il sindaco Tidei ripreso mentre intrattiene rapporti ... Paolo Gianlorenzo

Il sindaco di Santa Marinella (Roma) Pietro Tidei ripreso dalle telecamere della polizia giudiziaria mentre faceva sesso con due donne nel comunque. Video poi diffusi ...Tidei lo aveva già denunciato anche per minacce aggravate riguardanti altre questioni (Angeletti è indagato anche qui) e ora aggiunge un ulteriore esposto contro ignoti per la rivelazione di questi ...