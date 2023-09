The Kolors | il concerto itinerante finisce male | il battello rischia di affondare

(Di domenica 24 settembre 2023) Leggi Anche The, 'Italodisco' diventa una hit mondiale: è uscita la versione in inglese Ierano stati da una società che per questo evento aveva noleggiato un barcone turistico dalla ...

Forse non lo saprai, ma Daniele Mona ha lasciato i The Kolors solo pochi mesi prima del successo di Italodisco L'articolo The Kolors , Daniele Mona ...

Nel corso di una nuova intervista, i The Kolors svelano com'è nata Italodisco : ecco le dichiarazioni della band L'articolo I The Kolors svelano ...

I The Kolors si esibiscono su una barca sui Navigli a Milano con Italodisco : ecco il video della performance L'articolo I The Kolors si esibiscono ...

Leggi Anche, 'Italodisco' diventa una hit mondiale: è uscita la versione in inglese Ierano stati da una società che per questo evento aveva noleggiato un barcone turistico dalla società ...Stash , il talentuoso frontman dei, oltre ad avere una gloriosa carriera nel campo della musica è un compagno innamorato ed un papà presente. Scopriamo chi è la fidanzata Giulia Belmonte e mamma delle sue due figlie ...

Milano, finisce male il concerto itinerante dei The Kolors: il battello affonda nella notte nei Navigli. Sui … La Repubblica

Milano, acqua a bordo durante il concerto dei The Kolors: sfollato il battello sui Navigli Corriere Milano

Un sabato sera agitato per chi ha partecipato al concerto dei The Kolors, e non tanto per la musica e il ballo quanto più per il rischio corso dalla band e dai fan presenti. Infatti, un'imbarcazione ...Incidente senza feriti durante l'esibizione della band di Stash sui Navigli, a Milano ...